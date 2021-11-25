Fransa'daki göçmen faciasıyla ilgili 1 şüpheli daha gözaltında - Son Dakika

Fransa'da İngiltere'ye gitmek üzere yola çıkan ve en az 27 göçmenin hayatını kaybettiği tekne faciasıyla ilgili bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Fransa'nın kuzeyinde bulunan Pas-de-Calais bölgesinden dün İngiltere'ye gitmek üzere yola çıkan bir teknenin Manş Denizinde batması sonucu yaşanan faciada 3 çocuk, 1'i hamile 7 kadın olmak üzere en az 27 kişi hayatını kaybetti. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanın, göçmenlerin kanal geçişiyle bağlantılı olduğundan şüphelenilen beşinci bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Darmanın, "Lille Savcılığı tarafından soruşturma açıldı ve kesinlikle çok hızlı bir şekilde bilgi alacağız. Dün akşam bu göçmenlerin transferiyle bağlantılı olduğundan şüphelendiğimiz 4 kaçakçıyı gözaltına almıştık, gece saatlerinde beşincisini gözaltına aldık" ifadelerini kullandı.

Balıkçı tarafından fark edilmişti

Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamaya göre bir balıkçı yerel saatle 14.00 sıralarında Pas-de-Calais bölgesinde bir kasaba açıklarında denizde yüzen bedenleri görüp ihbarda bulunmuştu.

Göçmenler yıllardır İngiltere'ye gitme umuduyla Hauts-de-France kıyılarına, Grande-Synthe veya Calais gibi kasabalara akın ediyor. İngiltere makamlarına göre 2021 başından bu yana küçük teknelerle 22 bin göçmen İngiltere'ye ulaşmayı başardı. - PARİS