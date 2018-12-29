Son Dakika Haberleri: Fransa'daki gösterilerde 57 kişi gözaltına alındı

Fransa'daki gösterilerde 57 kişi gözaltına alındı

9 dakika önce

Paris Emniyet Müdürlüğü, kentte düzenlenen gösterilere 800 kişinin katıldığını, çıkan olaylarda 57 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Fransa'daki gösterilerde 57 kişi gözaltına alındı, System.String[]
Paris Emniyet Müdürlüğü, kentte düzenlenen gösterilere 800 kişinin katıldığını, çıkan olaylarda 57 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Ülke genelinde çok sayıda yol kapatma eylemi yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:00 

Emniyet Müdürlüğü, Paris, Ekonomi
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