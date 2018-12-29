Fransa'daki gösterilerde 57 kişi gözaltına alındı
9 dakika önce
Paris Emniyet Müdürlüğü, kentte düzenlenen gösterilere 800 kişinin katıldığını, çıkan olaylarda 57 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Paris Emniyet Müdürlüğü
, kentte düzenlenen gösterilere 800 kişinin katıldığını, çıkan olaylarda 57 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Ülke genelinde çok sayıda yol kapatma eylemi yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:00
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