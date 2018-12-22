Son Dakika Haberleri: Fransa'daki gösterilerde ölü sayısı 10'a yükseldi

Fransa'daki gösterilerde ölü sayısı 10'a yükseldi

47 dakika önce

Fransa'da bir otomobil sürücüsünün, sarı yeleklilerin trafiğe kapattığı kavşakta bekleyen araçlara çarparak yaşamını yitirmesiyle gösterilerde ölenlerin sayısı 10'a çıktı.

Fransa'daki gösterilerde ölü sayısı 10'a yükseldi, System.String[]
Fransa'da bir otomobil sürücüsünün, sarı yeleklilerin trafiğe kapattığı kavşakta bekleyen araçlara çarparak yaşamını yitirmesiyle gösterilerde ölenlerin sayısı 10'a çıktı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:58 

Fransa, Ekonomi
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