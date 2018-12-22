Fransa'daki gösterilerde ölü sayısı 10'a yükseldi
47 dakika önce
Fransa'da bir otomobil sürücüsünün, sarı yeleklilerin trafiğe kapattığı kavşakta bekleyen araçlara çarparak yaşamını yitirmesiyle gösterilerde ölenlerin sayısı 10'a çıktı.
Fransa
'da bir otomobil sürücüsünün, sarı yeleklilerin trafiğe kapattığı kavşakta bekleyen araçlara çarparak yaşamını yitirmesiyle gösterilerde ölenlerin sayısı 10'a çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:58
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