Son Dakika Haberleri: Fransa'daki grev İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşları etkilemedi
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Fransa'daki grev İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşları etkilemedi

6 saat önce

Fransa'da ülke genelinde işçilerin başlattığı grev nedeniyle ulaşımda bazı aksamalar ve iptaller yaşanırken, İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirilen seferler ise grevden etkilenmedi.

Fransa'daki grev İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşları etkilemedi, System.String[]

Fransa'da ülke genelinde işçilerin başlattığı grev nedeniyle ulaşımda bazı aksamalar ve iptaller yaşanırken, İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirilen seferler ise grevden etkilenmedi.

Fransa'da emeklilik reformuna karşı işçilerin ülke genelinde dün başlattığı grev sürüyor. Emmanuel Macron hükümeti tarafından hazırlanan puan tabanlı emeklilik sistemine karşı sendikalar greve başlamış, okul personeli, ulaştırma çalışanları, öğretmenler, hemşireler ve hastane personeli, polisler, temizlik işçileri, elektrik şirketi personeli, postane çalışanları, avukatlar, hastane ve havaalanı personelleri greve katılacaklarını açıklamıştı. Yaşanan grev nedeniyle ülkedeki birçok noktada aksamalar meydana geldi. Yaşanan grev nedeniyle ülkedeki hava ulaşımı da kısmen etkilendi. Bu kapsamda havaalanı personellerinin de greve gitmesi sonucu Air France'ın yurt içi uçuşlarının yüzde 30'u, EasyJet'in ise 200'den fazla uçuşu iptal edildi. İstanbul Havalimanı'ndan Fransa'ya gerçekleştirilen uçuşlarda ise şuana kadar herhangi bir aksama yaşanmadı. Fransa'nın başkenti Paris'e İstanbul Havalimanı'ndan günde 5 tarifeli sefer düzenleyen Türk Hava Yolları da seferlerini sorunsuz şekilde devam ettiriyor.

(Ferhat Yasak/İHA)

İstanbul, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:50 Kaynak: İHA
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