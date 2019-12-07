Fransa'daki grev, önümüzdeki hafta da sürecek

Fransa tarihinin en kalabalık grevi, hayatı durma noktasına getirdi. Sendikalar, grevlerin önümüzdeki hafta da süreceğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un radikal emeklilik reformu planından sonra başlayan 'Genel Grev' için yüzbinlerce kişi sokaklara döküldü. Greve geçtiğimiz sene vergi reformlarına tepki göstermek için sokaklara çıkan 'Sarı Yelekliler' de katıldı. Kamu çalışanlarının da destek verdiği grev nedeniyle sağlık ve eğitimde ciddi aksamaların yaşandığı belirtildi.

EMEKLİLİK YAŞI 62'DEN 64'E ÇIKACAK

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından hazırlanan emeklilik reformunda kamu sektöründe çalışanlarının yararlandığı avantajların kaldırılması, puan temelli emeklilik planının oluşturulması, emeklilik yaşının kademeli olarak 62'den 64'e çıkarılması gibi maddeler yer alıyor.

TURİSTLER DE MAĞDUR OLDU

Cumartesi günü düzenlenen gösteriler nedeniyle Paris metrosunun tamamen kapatıldığı, demiryollarının yüzde 15 kapasiteyle hizmet verdiği ve Air France'ın iç hat uçuşlarının yüzde 30'unun iptal edildiği bildirildi. Ayrıca dünyaca ünlü Louvre Müzesi grev sebebiyle bugün açılmadı. Paris Operası da grev nedeniyle Cumartesi akşamki performansın iptal edildiğini açıkladı.

1995 GREVİ HATIRLATILMASI

Fransız medyası, grevleri 1995 yılında Ekim ayından Aralık 'a kadar süren 'Juppe Planı' olarak adlandırılan emeklilik reformları grevlerine benzetti. 2 ay süren grevler sonunda Başbakan Alain Juppe geri adım atmış ve emeklilik reformunu geri çekmişti. 'Genel Grev'in Fransa ekonomisine ciddi zarar verebileceği konuşulurken, 1995 grevinin milli gelirini yüzde 0,3 oranında küçülttüğü hatırlatılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Genel grevden görüntüler

-Protestocuların ellerinde pankartlarla yürümesi

-Eylemcilerin sloganları

-Sarı yeleklilerin greve katılması