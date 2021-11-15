Fransa'daki ilkokullarda maske zorunluluğu - Son Dakika

Fransa'da korona virüs ile mücadele kapsamında bugünden itibaren ilkokullarda maske takmak zorunlu hale geldi.

Fransa'da korona virüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. Fransız hükümeti, vakaların artışıyla ilgili yeni önlemler almaya karar vererek bugünden itibaren korona virüs ile mücadele kapsamında tüm ilkokullarda maske takmayı zorunlu hale getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı 9 Kasım'da yaptığı açıklamada, "15 Kasım Pazartesi günü tüm illerdeki sağlık protokolü 2. seviyeye geçecek. İlkokulda tüm öğrenciler tekrar maske takmak zorunda olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Fransız medyasında göre, maske takmanın zorunlu hale getirilmesi salgınla mücadelede geriye bir adım atıldığını gösteriyor. Hükümet Eylül ayında salgından en az etkilenen illerde ilkokulda maske takmaya son verdiğini duyurmuştu. Ekim ayının sonunda 79 ilde okulda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 12 bin 496 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 7 milyon 287 bin 645'e ulaştığı bildirildi.

(Melike Yazır/İHA)