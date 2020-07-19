Fransa'daki katedral yangınıyla ilgili bir şüpheli gözaltında - Son Dakika

Fransa'daki katedral yangınıyla ilgili bir şüpheli gözaltında

Fransa'da Nantes Katedrali'nde çıkan yangınla ilgili bir şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Fransa'da Nantes Katedrali'nde çıkan yangınla ilgili bir şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Bir buçuk tonluk "Polat Alemdar" isimli dana, 55 bin liradan alıcısını bekliyor
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti


Fransa'nın Nantes kentindeki savcılık, Nantes Katedrali olarak da bilinen Saint-Pierre-et-Saint-Paul Katedrali'nde dün çıkan yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, bir şüphelinin yangınla bağlantılı olarak gözaltına alındığı belirtildi. Cuma akşamı katedrali kapatmakla görevli olduğu açıklanan şüphelinin Piskoposlukta çalışan 39 yaşında Ruandalı mülteci olduğu ifade edildi.


Dün katedralde meydana gelen yangına 100'den fazla itfaiyeci müdahale etmişti. Yangın sonucu katedralin içindeki asırlık büyük org tamamen yıkıldı. Nantes savcısı Pierre Sennes, yağının 3 farklı noktada başladığını bu nedenle kundaklama şüphesi olduğunu ifade etti.


Fransa Başbakanı Jean Castex, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Kültür Bakanı Roselyne Bachelot olay yerini ziyaret ederken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da itfaiyecilere destek mesajı yayınladı. - NANTES

Nantes, Fransa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 11:32 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fransa'daki katedral yangınıyla ilgili bir şüpheli gözaltında - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

11:18 Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı 10:57 Bir buçuk tonluk "Polat Alemdar" isimli dana, 55 bin liradan alıcısını bekliyor 10:55 Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti 10:53 Son dakika: Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu 10:35 HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti 10:06 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti 09:36 ABD'de kadın polis dehşeti! Üstüne yürüyen falçatalı adama kurşun yağdırdı 08:46 Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım 08:09 AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi 07:57 Tartışmaların odağındaki Tarih Kurumu Başkanı özür diledi: Çok pişmanım, Erdoğan isterse istifa ederim 04:41 Bursaspor'un yıldızı Kadir Buğra Acar, genç yaşta hayatını kaybetti 02:49 Metroda şarkı söyleyen yolcunun boğazına sarıldı! Anbean kaydedilen olay sosyal medyayı ikiye böldü 01:08 Ağabeyi kaza geçirdi, olay yerine gelen kardeşi yedek lastiği almaya çalıştı 23:44 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı 23:27 Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
11:18
Bir buçuk tonluk "Polat Alemdar" isimli dana, 55 bin liradan alıcısını bekliyor
10:57
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
10:55
Son dakika: Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu
10:53
HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti
10:35
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti
10:06
ABD'de kadın polis dehşeti! Üstüne yürüyen falçatalı adama kurşun yağdırdı
09:36
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
08:46
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi
08:09
Tartışmaların odağındaki Tarih Kurumu Başkanı özür diledi: Çok pişmanım, Erdoğan isterse istifa ederim
07:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 11:46:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'daki katedral yangınıyla ilgili bir şüpheli gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]