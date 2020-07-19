Fransa'daki katedral yangınıyla ilgili bir şüpheli gözaltında - Son Dakika

Fransa'da Nantes Katedrali'nde çıkan yangınla ilgili bir şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.



Fransa'nın Nantes kentindeki savcılık, Nantes Katedrali olarak da bilinen Saint-Pierre-et-Saint-Paul Katedrali'nde dün çıkan yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, bir şüphelinin yangınla bağlantılı olarak gözaltına alındığı belirtildi. Cuma akşamı katedrali kapatmakla görevli olduğu açıklanan şüphelinin Piskoposlukta çalışan 39 yaşında Ruandalı mülteci olduğu ifade edildi.



Dün katedralde meydana gelen yangına 100'den fazla itfaiyeci müdahale etmişti. Yangın sonucu katedralin içindeki asırlık büyük org tamamen yıkıldı. Nantes savcısı Pierre Sennes, yağının 3 farklı noktada başladığını bu nedenle kundaklama şüphesi olduğunu ifade etti.



Fransa Başbakanı Jean Castex, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Kültür Bakanı Roselyne Bachelot olay yerini ziyaret ederken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da itfaiyecilere destek mesajı yayınladı. - NANTES