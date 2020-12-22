Fransa'daki kızının arayıp ulaşamadığı kadın, evinde ölü bulundu - Son Dakika

Fransa'daki kızının arayıp ulaşamadığı kadın, evinde ölü bulundu

22.12.2020 13:54
Fransa'daki kızının arayıp ulaşamadığı kadın, evinde ölü bulundu, System.String[]

BURDUR'da yalnız yaşayan Tasvire Karakel (74), Fransa'daki kızının telefonla arayıp ulaşamayınca, evinde yapılan kontrolde ölü bulundu.

BURDUR'da yalnız yaşayan Tasvire Karakel (74), Fransa'daki kızının telefonla arayıp ulaşamayınca, evinde yapılan kontrolde ölü bulundu.

Cemil Mahallesi Ağıl Sokak'ta müstakil bir evde yalnız yaşayan Tasvire Karakel'e, Fransa'da yaşayan kızı dün akşamdan bu yana telefonla ulaşamayınca, komşularından yardım istedi. Komşusu da telefonla ulaşamadığı Karakel'in evine gidip, kapıyı çaldı. Pencereden içeri bakan komşu kadın, Karakel'i yatağında hareketsiz yattığını görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, çilingire kapıyı açtırdı. İçeri giren ekiplerin yaptıkları kontrolde Tasvire Karakel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Annesinin telefonunu arayan Fransa'da yaşayan kızına acı haberi ise polis verdi.

Karakel'in komşularından Hüseyin Sarı, "Kızı sabah telefonla arayıp ulaşamayınca eşimi aradı. Eşim de telefonla ulaşamayınca evine gelip kapıyı çaldı, cama vurdu. Açılmayınca polise ve sağlık ekiplerine haber verdik" dedi.

Tasvire Karakel'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu.


Fransa'daki kızının arayıp ulaşamadığı kadın, evinde ölü bulundu
Fransa'daki kızının arayıp ulaşamadığı kadın, evinde ölü bulundu
Fransa'daki kızının arayıp ulaşamadığı kadın, evinde ölü bulundu
Fransa'daki kızının arayıp ulaşamadığı kadın, evinde ölü bulundu

Fransa, Polis, Kadın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fransa'daki kızının arayıp ulaşamadığı kadın, evinde ölü bulundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kim Kardashian bin takipçisine 500 dolar gönderecek Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Eylül ayından beri ülkemizde görülen tüm virüs türlerinin incelenmesi kısa sürede neticelenecek Cinnet getiren çoban iki çocuğunu öldürüp intihar etti Prof. Dr. Uğur Şahin'den Türkiye için aşı açıklaması: Yeterli doz depoladık Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi Önce tavuğun boğazını kesti, sonra ateşe attı: Sizin için cinler alemine adak adadım Almanya, Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasına karşı "Kiralarımla geçiniyorum" diyen Mehmet Ali Erbil evliliğe yeşil ışık yaktı
MAK Danışmanlık son anket sonuçlarını paylaştı! MHP ve HDP baraj altında kalıyor MAK Danışmanlık son anket sonuçlarını paylaştı! MHP ve HDP baraj altında kalıyor         
13:56
Son Dakika! Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in önerdiği rakam Son Dakika! Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in önerdiği rakam         
13:38
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Ozan Tufan olduğu ortaya çıktı Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Ozan Tufan olduğu ortaya çıktı         
13:21
Acının fotoğrafı! 8 aylık bebeğini yatağında ölü bulan anne gözyaşlarına boğuldu Acının fotoğrafı! 8 aylık bebeğini yatağında ölü bulan anne gözyaşlarına boğuldu         
12:49
Son Dakika: Bugüne kadar fahiş fiyat artışı yapan 283 firmaya 9,6 milyon lira ceza kesildi Son Dakika: Bugüne kadar fahiş fiyat artışı yapan 283 firmaya 9,6 milyon lira ceza kesildi         
11:58
Ülkeyi sarsan skandal! Kral'ın metresinin binlerce çıplak fotoğrafı ortaya çıktı Ülkeyi sarsan skandal! Kral'ın metresinin binlerce çıplak fotoğrafı ortaya çıktı         
11:43
1.5 ton bozulmuş hurmayla yakalanan şahıs, ürünleri yiyerek bozuk olmadığına inandırmaya çalıştı 1.5 ton bozulmuş hurmayla yakalanan şahıs, ürünleri yiyerek bozuk olmadığına inandırmaya çalıştı         
11:27
Kevin-Prince Boateng ile eşi Melissa Satta boşandı Kevin-Prince Boateng ile eşi Melissa Satta boşandı         
10:54
Sıfır aldığı aynı marka 2 otomobil evinin önünde kendiliğinden yandı Sıfır aldığı aynı marka 2 otomobil evinin önünde kendiliğinden yandı         
10:24
Sosyal medyada viral oldu! Balkonda Sosyal medyada viral oldu! Balkonda "Canım sıkılıyor" diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap         
10:03
Şarkıcı Nez, ölüm mesajları atan takıntılı hayranından şikayetçi oldu Şarkıcı Nez, ölüm mesajları atan takıntılı hayranından şikayetçi oldu         
09:55
'Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi'nde Türkiye 15 sıra geriledi 'Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi'nde Türkiye 15 sıra geriledi         
09:42
Adana'da fıkra gibi olay! Gömmeden önce öptüler, cenazedeki herkes korona oldu Adana'da fıkra gibi olay! Gömmeden önce öptüler, cenazedeki herkes korona oldu         
09:30
Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi         
22:06
Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi         
18:09
Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı         
17:34
At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 14:10:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'daki kızının arayıp ulaşamadığı kadın, evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei