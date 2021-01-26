Fransa'daki Müslüman otoritelerden "Fransa İslam'ı" projesine tepki - Son Dakika

Fransa'daki Müslüman otoritelerden "Fransa İslam'ı" projesine tepki

26.01.2021 23:51
Fransa'daki Müslüman otoritelerden

Fransa'daki Müslüman toplum, hükümetin desteğiyle hazırlanan "Fransa İslam'ı Prensipler Tüzüğü"ne tepki göstermeye devam ediyor.

Fransa'daki Müslüman toplum, hükümetin desteğiyle hazırlanan "Fransa İslam'ı Prensipler Tüzüğü"ne tepki göstermeye devam ediyor.

Rhone Bölgesi Camisi Konseyi'nden yapılan açıklamada, Paris yönetiminin desteğiyle hazırlanan "Fransa İslam'ı Prensipler Tüzüğü"nün Fransa İslam'ı projesinin bir parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada, projenin İslam'ın temel unsurlarını inkar ettiği ve "İslam ahlakı değerlerine aykırı" olduğu vurgulandı.

Tüzüğün, İslam dinini tahrif etmeyi hedeflediği kaydedilen açıklamada, bu tüzüğe uymayan imamların görev yaptıkları camilerden uzaklaştırılmasının söz konusu olacağına işaret edildi.

Açıklamada, Fransa yönetiminin dayatmasıyla kurulacak Ulusal İmamlar Konseyi projesinin endişeyle takip edildiği kaydedildi.

Fransa İslam Konseyi'nin (CFCM) "Fransa İslam'ı Prensipler Tüzüğü" adlı bir metin ortaya çıkardığı hatırlatılan açıklamada, CFCM'nin bu metni oluştururken tüm çağrılara rağmen ülkedeki Müslüman kuruluşların imam ve liderlerine danışmadığı aktarıldı.

Açıklamada, İslam'ın siyasi amaçlar için kullanılmaması gerektiğine işaret edildi.

Seine-Saint-Denis Müslüman Dernekleri Birliğinden yapılan açıklamada ise hem tüzüğe hem de ayrılıkçılıkla mücadele yasası olarak bilinen "İslamofobik" yasaya tamamen karşı oldukları ifade edildi.

Açıklamada, devletin cami, imam ve Müslüman toplumu denetim altına alarak ve ibadetlerine karışarak 1905 tarihli laiklik yasasını çiğnememesi gerektiği bildirildi.

Fransa İslamı Projesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 2 Ekim'de açıkladığı "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" yasa tasarısı kapsamında CFCM'in bünyesinde Ulusal İmamlar Konseyi kurulmasını ve ülkedeki Müslüman temsilcilerin kendi aralarında "ortak bir İslami anlayış" üzerinde birleşmelerini talep etmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı 18 Ocak'ta ülkedeki birçok Müslüman temsilci ile görüşmüş, hazırlanan Fransa İslam'ı Prensipler Tüzüğü'nü imzalamalarını istemişti.

Bazı temsilcilerin imzalamasına karşı aralarında Fransa'daki Türk toplumunu temsil eden kişilerin de yer aldığı birçok temsilci de "İslami akaide aykırılık oluşturduğu" gerekçesiyle tüzüğü imzalamayı reddetmişti.

Müslüman, Fransa, Paris, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'daki Müslüman otoritelerden 'Fransa İslam'ı' projesine tepki - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İnce'nin kuracağı partinin ilk belediye başkanı Antalya'dan Ocakta unutulan düdüklü tencere patladı: 1 ölü, 1 yaralı Türkiye'yi ağlatan videosu kurgu çıkan YouTuber Fariz hakkında gözaltı kararı verildi YSK, toplam 17 partinin seçime girebileceğine karar verdi! DEVA ve Gelecek partisi listede yer almadı Kılıçdaroğlu, İnce'nin kuracağı partiye katılacağı iddia edilen 3 vekil ile görüştü Hastane korkusundan dolayı kayıplara karışan adam aç susuz halde dağ başında bulundu Selin Ciğerci, reklam yapıp takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti Saadet Partisi'nde ittifak çatlağı! Erdoğan'la görüşen Asiltürk'ün açıklaması kriz çıkardı
Dev derbide ortalık karıştı! Ibra'nın üzerine yürüyen Lukaku zor sakinleştirildi Dev derbide ortalık karıştı! Ibra'nın üzerine yürüyen Lukaku zor sakinleştirildi         
00:06
Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı         
23:37
Maradona ile ilgili skandallar bitmek bilmiyor! Sahte imza iddiası doğrulandı Maradona ile ilgili skandallar bitmek bilmiyor! Sahte imza iddiası doğrulandı         
23:16
ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki ilk görüşme gergin geçti ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki ilk görüşme gergin geçti         
22:08
Korkutan koronavirüs araştırması! 4 yeni Kovid-19 belirtisi daha ortaya çıktı Korkutan koronavirüs araştırması! 4 yeni Kovid-19 belirtisi daha ortaya çıktı         
21:35
Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Mostafa Mohamed, İstanbul'a geliyor Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Mostafa Mohamed, İstanbul'a geliyor         
21:10
Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı! Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen dönemi bitiyor Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı! Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen dönemi bitiyor         
20:19
Biden yönetimi, Filistin'e yardımları yeniden başlatacak Biden yönetimi, Filistin'e yardımları yeniden başlatacak         
19:59
Ordu'da rüzgarın etkisiyle büyüyen korkunç yangında üreticinin tüm birikimi kül oldu Ordu'da rüzgarın etkisiyle büyüyen korkunç yangında üreticinin tüm birikimi kül oldu         
16:49
Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı         
15:43
Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı         
15:37
Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı         
12:49
Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size? Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size?         
12:48
Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu         
12:18
Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı         
11:38
Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm         
10:46
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 00:28:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'daki Müslüman otoritelerden "Fransa İslam'ı" projesine tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei