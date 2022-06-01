Fransa'daki OECD merkezinde "Türk mutfağı" tanıtıldı - Son Dakika
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Fransa'daki OECD merkezinde "Türk mutfağı" tanıtıldı

01.06.2022 22:42
Fransa'daki OECD merkezinde "Türk mutfağı" tanıtıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Merkezinde "Türk mutfağı" etkinliği düzenlendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Merkezinde "Türk mutfağı" etkinliği düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) katkılarıyla düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında OECD bünyesinde Türk mutfağı tanıtıldı.

Türkiye'nin OECD Daimi Temsilcisi Kerem Alkin ve eşi Eser Alkin'ın ev sahipliği yaptığı etkinliğe, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Daimi Temsilcisi Gülnur Aybet ve OECD nezdinde Japonya, Fransa, Avrupa Birliği (AB) ve Güney Kore başta olmak üzere birçok ülkenin daimi temsilcileri ve OECD bünyesinde çok sayıda çalışan üst düzey sekretarya mensupları katıldı.

Türkiye'nin tanıtım videolarının da yer aldığı etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabı tanıtıldı.

Etkinlikte, davetlilere, Türk mutfağından zeytin yağlı yaprak sarması ve içli köfte gibi örnek lezzetlerin yanı sıra asırlık Türk kahvesi ikram edildi.

Etkinliğinin açılışında konuşan Kerem Alkin, bu yıl ilki düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında eşsiz Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinin Türkiye'de ve dünya genelinde tanıtıldığını ifade etti.

Alkin, Türk mutfağının, köklerini Anadolu'dan alan ve Selçuklu ve Osmanlı Saraylarının izlerini de taşıyan devasa bir mirasın meyvesi olduğunu söyledi.

Konuşmasında Alkin, Türk mutfağının sağlıklı ve israftan kaçınan yönlerine de değindi.

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Kaynak: AA

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