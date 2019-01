Fransa'daki Patlama Anını Görgü Tanıkları Anlattı: "Deprem Oldu Zannettim"

Fransa'nın başkenti Paris'te meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan patlama bölgede büyük paniğe yol açtı.

Fransa'nın başkenti Paris'te meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan patlama bölgede büyük paniğe yol açtı. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan vatandaşlar patlama anında yaşadıklarını anlattı.



Fransa'nın başkenti Paris'in Rue de Trévise bölgesinde 9'uncu Cadde'de meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği patlama çevrede büyük korkuya yol açtı. Sabah saatlerinde meydana gelen patlama sonucu çevredeki pek çok dükkanın camları kırıldı. Bölgedeki esnaf ise patlama anında yaşadıklarını anlattı.



Bölgede yaklaşık 5 senedir kuru temizleme dükkanı olan Türk kökenli vatandaşlardan biri, "Sabah tam dükkanı açacaktım, dükkanın bütün camları yere düştü. Dışarı çıktım bir yığın şey var her yerde dumanlar falan var, insanlar bağırıyordu. İnsanlar kan içindeydi. İnsanları çıkartıyorlardı. Oteller falan var orada, kalabalık bir yer orası" dedi.



"Aynı bir tank atışı gürültüsü gibiydi"



Bölgeye yaklaşık 100 metre mesafede muayenehanesi olan bir başka vatandaş ise "Her cumartesi sabahı olduğu gibi saat 9'a 10 kala muayenehaneme geldim. 5 -6 hasta bekliyordu. İlk hastamı muayeneye başladığımda bir gürültü duydum. Aynı bir tank atışı gürültüsü gibiydi. Hemen koştum, burada hastalar da panik olmuşlardı. Benim hastanem Trévise sokağının tam karşısında, hastaların panik olmasındaki sebep patlama şiddetiyle camların açılmış olması. Allah'tan camlar kırılmadı. Önce bir kara duman gördüm, arkasından alevler yükseldi. Sonra malum kalabalık, itfaiye, yol kesildi" ifadelerini kullandı.



"Ben deprem oldu zannettim"



Patlamanın yaşandığı Trévise'nin yan sokağında terzilik yapan bir başka vatandaş ise, "Ben deprem oldu zannettim. O kadar her taraf sarsıldı ki. Arkadaşların camları falan kırılmış, gerçekten deprem oldu zannettim. Çok kuvvetli bir ses geldi. Şu anda bazı yaralılar varmış bizim arkadaşın da dükkanı var yan tarafta, telefon açtık iyiler. İnşallah başka bir yaramazlık yoktur" dedi.



"Bilanço ağır görünüyor"



Patlamadan sonra Başbakan Edouard Philippe ve İçişleri Bakanı Christophe Castaner olay yerine intikal etmiş, Castaner, "Trevise sokağında Başbakan, Paris savcısı, polis ve başkentin Belediye Başkanı ile birlikteyim. 200'den fazla itfaiye eri yardım operasyonuna katılıyor. Bilanço ağır görünüyor. İlk düşüncelerim yaralılarla ve yakınlarıyla birlikte" şeklinde açıklamada bulunmuştu. Castaner daha sonra basına yaptığı açıklamada ise patlamada 2'si itfaiye eri olmak üzere toplamda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. - PARİS

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Fransa'nın Başkenti Paris'teki Fırında Patlama: 2 Ölü, 47 Yaralı

Paris'teki Patlamada Acı Bilanço: 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 47 Kişi Yaralandı

Cerablus'tan Sorumlu Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, Makamında Hayatını Kaybetti

Vücuduna Tahta Parçaları Saplanan Sürücü Öldü