Fransa'daki Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Fransa'nın başkenti Paris'te meydana gelen doğalgaz patlamasında ağır yaralanan 4 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'nın başkenti Paris'te meydana gelen doğalgaz patlamasında ağır yaralanan 4 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden 2'sinin itfaiye eri olduğu 8 kişinin durumunun da ağır olduğu öğrenildi. Patlamada son bilgilere göre 24 kişi yaralandı. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Fransa'nın başkenti Paris'in Rue de Trévise bölgesinde 9'uncu Caddedeki bir fırında yaşanan doğalgaz patlamasında ağır yaralanan 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ve hayatını kaybedenlerden 2'sinin itfaiye eri olduğunu açıkladı. Patlamada yaralanan 8 kişinin sağlık durumunun ise kritik olduğu öğrenilirken hayatını kaybeden itfaiye erlerinin yangına müdahale eden ekipten değil, fırında tespit edilen gaz kaçağını kontrol etmek için dükkana gelen erler olduğu kaydedildi.



(İHA)

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