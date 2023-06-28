Fransa'daki polis karşıtı protestoda 31 gözaltı

Fransa'nın Nanterre kentinde dün dur ihtarına uymayan araca polis tarafından ateş açıldı. Olayda 17 yaşındaki sürücü polis kurşunuyla hayatını kaybederken, Nanterre başta olmak üzere pek çok şehirde protesto gösterileri düzenlendi. Protestolarda gözaltı sayısı 31'e yükseldi.

17 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ POLİS KURŞUNUYLA ÖLDÜ

Nanterre'de dün içinde 3 kişi bulunan ve "dur" ihtarına uymayan bir araca polis tarafından yakın mesafeden açılan ateşte 17 yaşındaki Nael M. isimli sürücü hayatını kaybetti. Olayın ardından Fransa'da sokaklar karıştı, polisle protestocular arasında çatışma yaşandı.

GÖZALTI SAYISI 31'E YÜKSELDİ

Protestolarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde patlak veren protestolarda gözaltı sayısının 31'e yükseldiği ifade edilerek, sükunet çağrısında bulunuldu. İçişleri Bakanlığı, protestoların ardından Paris bölgesinde 2 bin polisin seferber edildiğini açıkladı.

SOKAKLAR KARIŞTI

Olaya tepki gösterenler Nanterre, Suresnes, Mantes-la-Jolie gibi farklı kentlerde sokaklara inerek, çöp bidonlarını ve araçları ateşe verdi. Bir belediye binası ve okulda da yangın çıktı.

"MÜDAHALENİN KURALLAR DAHİLİNDE OLMADIĞINI GÖRÜYORUZ"

Nael M.'nin ailesinin avukatı Yassine Bouzrou, "Elinizde çok net bir video var. Bir polis memuru 17 yaşında bir genci öldürdü. Müdahalenin kurallar dahilinde olmadığını görüyoruz" ifadelerini kullanarak, ailenin polisler hakkında cinayet, cinayete yardım ve yataklık ile yalan tanıklıktan suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

ÖLEN GENÇ İÇİN MECLİS'TE 1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

Olayın ardından milletvekilleri Ulusal Meclis'te bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. Başbakan Elisabeth Borne yaptığı açıklamada, polisin müdahalesi için "kurallara uygun olmadığı açıkça görülüyor" dedi. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, polisin, 17 yaşındaki Nael M.'nin kullandığı sarı renkli otomobili durdurduğu ve gencin hareket ettiği sırada polisin yakın mesafeden ateş ettiği görüldü.