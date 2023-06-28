Fransa'daki polis karşıtı protestoda 31 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa'daki polis karşıtı protestoda 31 gözaltı

28.06.2023 18:15

Fransa'da polisin 17 yaşındaki bir genci öldürmesinin ardından patlak veren protestolarda en az 31 kişi gözaltına alındı. Nanterre kentinde gerçekleşen protestolarda Nael M.'nin öldürülmesi sonrası gözaltına alınan kişi sayısı açıklandı. İçişleri Bakanlığı, protestoların ardından Paris bölgesinde 2 bin polisin seferber edildiğini belirtti. Olayın ardından ailenin polisler hakkında suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.

Fransa'nın Nanterre kentinde dün dur ihtarına uymayan araca polis tarafından ateş açıldı. Olayda 17 yaşındaki sürücü polis kurşunuyla hayatını kaybederken, Nanterre başta olmak üzere pek çok şehirde protesto gösterileri düzenlendi. Protestolarda gözaltı sayısı 31'e yükseldi.

17 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ POLİS KURŞUNUYLA ÖLDÜ

Nanterre'de dün içinde 3 kişi bulunan ve "dur" ihtarına uymayan bir araca polis tarafından yakın mesafeden açılan ateşte 17 yaşındaki Nael M. isimli sürücü hayatını kaybetti. Olayın ardından Fransa'da sokaklar karıştı, polisle protestocular arasında çatışma yaşandı.

GÖZALTI SAYISI 31'E YÜKSELDİ

Protestolarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde patlak veren protestolarda gözaltı sayısının 31'e yükseldiği ifade edilerek, sükunet çağrısında bulunuldu. İçişleri Bakanlığı, protestoların ardından Paris bölgesinde 2 bin polisin seferber edildiğini açıkladı.

SOKAKLAR KARIŞTI

Olaya tepki gösterenler Nanterre, Suresnes, Mantes-la-Jolie gibi farklı kentlerde sokaklara inerek, çöp bidonlarını ve araçları ateşe verdi. Bir belediye binası ve okulda da yangın çıktı.

"MÜDAHALENİN KURALLAR DAHİLİNDE OLMADIĞINI GÖRÜYORUZ"

Nael M.'nin ailesinin avukatı Yassine Bouzrou, "Elinizde çok net bir video var. Bir polis memuru 17 yaşında bir genci öldürdü. Müdahalenin kurallar dahilinde olmadığını görüyoruz" ifadelerini kullanarak, ailenin polisler hakkında cinayet, cinayete yardım ve yataklık ile yalan tanıklıktan suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

ÖLEN GENÇ İÇİN MECLİS'TE 1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

Olayın ardından milletvekilleri Ulusal Meclis'te bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. Başbakan Elisabeth Borne yaptığı açıklamada, polisin müdahalesi için "kurallara uygun olmadığı açıkça görülüyor" dedi. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, polisin, 17 yaşındaki Nael M.'nin kullandığı sarı renkli otomobili durdurduğu ve gencin hareket ettiği sırada polisin yakın mesafeden ateş ettiği görüldü.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

İçişleri Bakanlığı, Fransa, Paris, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'daki polis karşıtı protestoda 31 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
18:08 Kafasına tabancayla ateş ederek intihar etti
18:06 Misafirliğe gittiği evde kafasına tabancayla ateş ederek intihar etti
18:03 İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakılmasına İzin Verildi, Taş Atmak İsteyen Kişi Gözaltına Alındı
17:59 İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yakan provokatöre taş atmak isteyen şahsa polis müdahale etti
18:01 İstanbul'da taksiciden akıl almaz sarkıntılık: 'Para önemli değil'
17:59 Taksicinin kadın yolcuya sözlü tacizi anbean kamerada: Sen güzel bayansın, para önemli değil
17:56 Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor Konferans Ligi finalinde Yunanistan'da karşılaşacak
17:51 3 takımımızın mücadelede edeceği Konferans Ligi finali Yunanistan'da oynanacak
17:23 Beşiktaş, Ozan Tufan'ı kadrosuna katmaya çok yakın
17:19 Fenerbahçeliler çıldıracak! Ozan Tufan Beşiktaş'a hayırlı olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2023 19:07:09. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa'daki polis karşıtı protestoda 31 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement