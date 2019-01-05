Fransa'daki Sarı Yelekliler Bir Kez Daha Sokakta
1 saat önce
- Fransa'daki Sarı Yelekliler bir kez daha sokaktaPARİS - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yetersiz ekonomi politikalarını gerekçe göstererek protesto başlatan Sarı Yelekliler bir kez daha Paris sokaklarını doldurdu.
- Fransa
'daki Sarı Yelekliler bir kez daha sokakta
PARİS - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
'un yetersiz ekonomi politikalarını gerekçe göstererek protesto başlatan Sarı Yelekliler bir kez daha Paris
sokaklarını doldurdu.
Fransa'da akaryakıta gelen zam ile başlayan ve daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı'nın istifasının talebine kadar uzanan Sarı Yelekliler eylemi devam ediyor. Başta başkent Paris'te olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinden protestocular az katılıma karşın bugün 8'inci kez sokağa çıktı. Fransız polisi ülkede yine üst düzey önlem alırken protestolarda meydana gelen şiddet ve yağmalama olaylarından korkan birçok mağaza sahibi vitrinlerini sunta ile örttü.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:23 Kaynak: İHA
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