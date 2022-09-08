Eski Paris Emniyet Müdürüne "sarı yelekliler" gösterisinin yönetimine ilişkin soruşturma - Son Dakika
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Eski Paris Emniyet Müdürüne "sarı yelekliler" gösterisinin yönetimine ilişkin soruşturma

08.09.2022 21:50
Eski Paris Emniyet Müdürüne "sarı yelekliler" gösterisinin yönetimine ilişkin soruşturma

Fransa'daki "sarı yelekliler "gösterilerinde adınca çokça bahsedilen eski Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement hakkında 2019'daki bir gösteriyi yönetme şekline ilişkin soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

Fransa'daki "sarı yelekliler "gösterilerinde adınca çokça bahsedilen eski Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement hakkında 2019'daki bir gösteriyi yönetme şekline ilişkin soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

Fransız basınındaki habere göre, eski Paris Emniyet Müdürü Lallement'ın 16 Kasım 2019'daki "sarı yelekliler" gösterisini yönetim şeklinin ceza hukuku açısından uygun olup olmadığı belirlemek adına 31 Ağustos'ta soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında, gösteri sırasında polislerce kamu düzenini sağlamaya yönelik kullanılan yöntemlerin yanı sıra özellikle göstericilerin etrafını sarmak için kullanılan "çember tekniği" araştırılacak.

Lallement, 16 Kasım 2019'daki "sarı yelekliler"in birinci yıl dönümü gösterisi sırasında Paris'teki İtalya Meydanı'nda başlaması planlanan yürüyüşün iptalini istemişti.

Ardından gösteride bir sarı yelekli, polisin fırlattığı göz yaşartıcı gaz bombası nedeniyle gözünü kaybetmiş, çok sayıda gösterici yaralanmıştı.

Gösterinin 2 organizatörü Lallement'e yönelik "kişisel özgürlüğe keyfi müdahale" ve "gösteri hakkını ihlal ettiği" gerekçesiyle Temmuz 2020'de şikayette bulunmuştu.

Şikayet, Paris Savcılığınca takipsizlikle sonuçlanmış, organizatörler tekrar şikayette bulunmuştu.

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Kaynak: AA

Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

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