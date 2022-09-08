Fransız basınındaki habere göre, eski Paris Emniyet Müdürü Lallement'ın 16 Kasım 2019'daki "sarı yelekliler" gösterisini yönetim şeklinin ceza hukuku açısından uygun olup olmadığı belirlemek adına 31 Ağustos'ta soruşturma açıldı.

Kaynak: AA

Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eski Paris Emniyet Müdürüne 'sarı yelekliler' gösterisinin yönetimine ilişkin soruşturma - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.