Fransa'da Seine Nehri'nde fok görüldü - Son Dakika
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Fransa'da Seine Nehri'nde fok görüldü

19.08.2022 14:50
Fransa'da Seine Nehri'nde fok görüldü

Fransa'daki Seine Nehri'nde fok görüldüğü belirtildi.

Fransa'daki Seine Nehri'nde fok görüldüğü belirtildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, 16 Ağustos'ta Eure vilayetinden geçen Seine Nehri'nde fok görüldü.

Eure Valiliğinden yapılan açıklamada, bunun "olağanüstü bir durum" olmadığı, birkaç yıl önce nehrin ağzına fok kolonisinin yerleştiği belirtildi.

Sivil toplum kuruluşu Sea Shepherd'ın Twitter'dan yaptığı açıklamada, söz konusu fokun genellikle yılın bu döneminde Seine'in çıkışında beslenmeye geldiği vurgulandı.

Açıklamada, "Besleniyorsa ve sağlık durumu iyiyse, yer değiştirmelerine dikkat ederek fokun rahat bırakılmasını öneriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Fransa'da ay başında Seine Nehri'nde sıkışan 4 metrelik beyaz balinaya, Manş Denizi'ne nakli sırasında durumunun kötüleşmesi üzerine 10 Ağustos'ta ötanazi yapılmıştı.

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Kaynak: AA

Fransa, Güncel, Son Dakika

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