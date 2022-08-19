Eure Valiliğinden yapılan açıklamada, bunun "olağanüstü bir durum" olmadığı, birkaç yıl önce nehrin ağzına fok kolonisinin yerleştiği belirtildi.

Kaynak: AA

Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fransa'da Seine Nehri'nde fok görüldü - Son Dakika

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