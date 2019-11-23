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Fransa'daki "Terör Mağdurları Kongresi'nde göz yaşı hakim oldu

6 saat önce

Fransa'daki "Terör Mağdurları Kongresi'nde göz yaşı hakim olduANKARA - Fransa'daki "Terör Mağdurları Kongresi'nde" kapanış manifestosunu, terör örgütü YPG/PKK terör örgütünün Nusaybin'de gerçekleştirdiği saldırıda babasını kaybeden TRT Kürdi muhabiri Gülay Demir okudu.

Fransa'daki "Terör Mağdurları Kongresi'nde göz yaşı hakim oldu

ANKARA - Fransa'daki "Terör Mağdurları Kongresi'nde" kapanış manifestosunu, terör örgütü YPG/ PKK terör örgütünün Nusaybin'de gerçekleştirdiği saldırıda babasını kaybeden TRT Kürdi muhabiri Gülay Demir okudu.

Fransa'da düzenlenen "Terör Mağdurları Kongresi'ne" gözyaşları damga vurdu. Kongrenin kapanış manifestosunu YPG/PKK terör örgütünün Nusaybin'de gerçekleştirdiği saldırıda babasını kaybeden TRT Kürdi muhabiri Gülay Demir okudu. Demir'in gözyaşları içinde okuduğu ve "Seni çok özlüyorum baba" diyerek bitirdiği manifestonun ardından salonda bulunanlar Demir'i uzun süre ayakta alkışladı, sahnedeki diğer terör mağdurları da kendisine sarılarak destek oldu. Kongreye Türkiye'den FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ağır yaralanan Polis Başmüfettişi Asım Bulat ile DEAŞ terör örgütünün 1 Ocak 2017'de İstanbul'da gerçekleştirdiği Reina saldırısında yaralanan Deniz Çeliker'in babası Muhsin Çeliker ve kongrenin 4 kişilik lansman ekibine seçilen annesi Bahar Çeliker de katıldı.

Fransa'daki Terör Mağdurları Kongresi'nde göz yaşı hakim oldu

Nusaybin, Fransa, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:09 Kaynak: İHA
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