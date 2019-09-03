Fransa'daki Türk kadın cinayetinde devlet ihmali: Savcılık olaydan 10 gün önce uyarıldı

Fransa'da artan kadın cinayetleri ülke gündemine oturdu. Fransız hükümetinin bir an önce harekete geçmesini talep eden kadın hakları savunucuları bu yıl işlenen 101'nci kadın cinayetine sert tepki gösterdi.



Bu yıl eşi tarafından öldürülen kadınlarında biri de Fransa'nın Annemasse kentinde yaşayan Türk vatandaşı Gülçin Kaplan idi.