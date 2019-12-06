Fransa'daki Türkler Van'daki ihtiyaç sahibi 200 çocuğu giydirdi

Fransa'da yaşayan Türk kadınlarının sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarını sağlamak amacıyla çalışma yürüten Institut Pluri-Culturel d'Alsace (IPCA) üyeleri, kırsal mahallelerdeki öğrencilere kışlık giyecek yardımında bulundu.

Merkezi Fransa'da bulunan derneğin üyeleri, Van'daki ihtiyaç sahibi öğrencileri soğuk kış günlerinde ısıtmak amacıyla yardım kampanyası başlattı.

Türk ve Fransız vatandaşlarının yardımlarıyla mont ve bot alan dernek üyeleri, Van'a gelerek Umut İnsani Yardım Derneğinin desteğiyle önceden belirlenen okullardaki 200 öğrenciyi giydirdi.

Ziyaret ettikleri okullarda öğrencilerle yakından ilgilenen dernek üyeleri, onlarla oyunlar oynayıp güzel zaman geçirmelerini sağladı.

"Güzel bir işe imza attık"

Dernek başkanı Ayşe Taşkın, AA muhabirine, Osmanlı tarihini ve kültürünü yaygınlaştırmak ve üyeleri arasında dayanışmayı pekiştirmek amacıyla derneği kurduklarını belirtti.

Taşkın, Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar Türk toplumunun benimsediği Türk-İslam ahlak ve şuurunu, bu hazinelerin mirasçıları olarak genç nesillere aktarmaya çalıştıklarını ifade etti.

Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlarla ortak çalışmalar yaparak yardımlaşma ruhunu geliştirmek istediklerini anlatan Taşkın, şunları dile getirdi:

"Gurbetçiler olarak başkalarına yardım edebilmek bizim için çok önemli. Buradaki çocuklarımıza şefkat eli uzatmak, yurt dışında olsak bile onları düşündüğümüzü, el ele vererek güzel şeyler yapabileceğimizi göstermek istedik. Burada çok güzel manzarayla karşılaştık. Burada güzel insanların, pırlanta gibi çocuklarımızın olduğunu yurt dışındaki Türklere göstermek istedik. Van'da Umut İnsani Yardım Derneğine ulaştık, onlarla birlikte güzel bir işe imza attık. Çok farklı duygular yaşadık. Bunu kelimelerle ifade etmemiz imkansız. Avrupa'daki tüm teşkilatlara sesleniyorum, imkanınız ve fırsatınız varsa buraya gelin ve buradaki güzel insanları, bu çocukları tanıyın. Çocuklarımızın masum ve değerli olduğuna inanıyorum."

"Fransa'dan kucak dolusu sevgi getirdik"

IPCA üyesi 3 çocuk annesi Emine Oğuz da Fransa'dan Van'daki ailelere ve çocuklara kucak dolusu sevgi getirdiklerini söyledi.



Fransa'da yaşayan Türkler ve Fransızların içine sevgilerini katarak Van'daki ihtiyaç sahibi öğrenciler için yardımda bulunduğunu ifade eden Oğuz, "Bugün çocukların sıcak bir kış geçirmeleri için mont ve bot getirdik. Çocuklarda sevinç ve mutluluk çok farklıydı. Devamının da gelmesini diliyorum çünkü burada buna ihtiyaç olduğunu görüyorum." dedi.

Umut İnsani Yardım Derneği Başkanı Mesut Bedir de Fransa'dan gelen yardımseverlerin yaptıkları yardımlarla 200 çocuğun yüzünün güldüğünü dile getirdi.

Kırsal bölgelerde uzanacak bir el arayan, yardıma, sevgiye muhtaç insanların olduğunu belirten Bedir, "Yardımseverlerin buralara gelerek çocukları sevindirmelerini istiyorum. Fransa'daki Türk gurbetçilerin yardımlaşmak için kurduğu köprü sayesinde dernek başkanı ve üyeleri Van'da çocuklara sevgi ve mutluluk dağıttı. Çocuklar yapılan yardımla soğuk kış günlerinde üşümeyecek. Fransa'dan buraya kadar gelen annelere teşekkür ediyorum." diye konuştu.