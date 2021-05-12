Fransa'daki Yeşiller Partisi: İsrail'in sömürgeleştirme politikası Orta Doğu'nun güvenliğini tehdit ediyor - Son Dakika

Fransa'da muhalefetteki Avrupa Ekolojisi - Yeşiller (EELV) Partisi, İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yürüttüğü yerleşim politikasını, "sömürgeleştirme" olarak niteleyerek bunun Orta Doğu'nun güvenliğini tehdit ettiğini bildirdi.

EELV'den yapılan açıklamada, Doğu Kudüs'teki işgalci İsrail güçlerinin Filistinli göstericilere şiddetle müdahale etmesi sonucu, plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla 600'den fazla Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Gerilimin, İsrail bombardımanları sonucu 9'u çocuk 20 kişinin öldüğü Gazze Şeridi ile Batı Şeria'ya da yayıldığı kaydedilen açıklamada, bu gerilimin nedenlerinden birinin Şeyh Cerrah Mahallesinde yaşayan Filistinli ailelerin evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalması olduğu aktarıldı.

Açıklamada, 300 binden fazla Filistinli 210 binden fazla İsrailli yerleşimcinin yaşadığı Doğu Kudüs'teki tüm Filistinli aileleri evlerinden etmenin İsrail'in yerleşim politikasının bir parçası olduğu hatırlatıldı.

İsrail'in uluslararası toplumun kınamasına ve uluslararası hukuka aykırılığına rağmen bu politikadan vazgeçmediği, özellikle işgal ettiği Batı Şeria'da yoğunlaştırdığı kaydedilen açıklamada, "İsrail'in bu küçük adımlarla sömürgeleştirme politikası, sorunun herhangi bir şekilde barışçıl şekilde çözülmesini engelliyor ve tüm Orta Doğu'nun güvenliğini tehdit ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği'ne, muhtemel tüm diplomatik araçları kullanarak İsrailli yetkilileri bu şiddetli baskıyı sonlandırma ve Şeyh Cerrah Mahallesindeki Filistinli ailelerin evlerinden edilmesini engellemesi çağrısı yapıldı.

Artan sayıda İsrailli ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ile uzmanların, İsrail'in Filistin'i ilhak ve Filistinlilere karşı ayrımcılık politikalarını 'apartheid' olarak adlandırdığı hatırlatılan açıklamada, "Fransız yetkilileri İsrail'in dokunulmazlığını sonlandıracak sert aksiyon almaları çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Yahudi asıllı Senatör'den İsrail'e tam desteğini açıklayan eski Fransa Başbakanına cevap

Öte yandan, EELV'nin İstanbul doğumlu Yahudi asıllı senatörlerinden Esther Benbassa, eski Fransa Başbakanı Manuel Valls'in "Hamas'ın saldırılarına karşı İsrail'e tam destek verdiğini, bir demokrasi tehdit altındayken taraflara eşit mesafede duramayacağı" mesajına cevap verdi.

Benbassa, "Eşit mesafe evet. Hiçbir çocuk, hiçbir Filistinli, İsrailli çocuk bombalar altında ölmeyi hak etmez. Nerede yaşayacaklarını kendileri seçmedi. Acil olan, herkesin güvenliğini sağlayacak koşulları oluşturup, gerekli baskıyı kurarak, müzakereler başlatılması." ifadesini kullandı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında şimdiye kadar 53 Filistinli şehit oldu, 320 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nden atılan roketlerin ise 5 İsraillinin ölümüne, 45 kişinin yaralanmasına yol açtığı bildirildi.