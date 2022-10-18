Fransa'dan 1 gün önce gelen gurbetçi çiftin acı sonu - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa'dan 1 gün önce gelen gurbetçi çiftin acı sonu

18.10.2022 18:36

Fransa'dan 1 gün önce gelen gurbetçi çiftin acı sonu - Kombi bacasından sızan gazdan zehirlenen gurbetçi çift hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kombi bacasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen gurbetçi karı koca hayatını kaybetti.

Fransa'dan 1 gün önce gelen gurbetçi çiftin acı sonu

- Kombi bacasından sızan gazdan zehirlenen gurbetçi çift hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kombi bacasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen gurbetçi karı koca hayatını kaybetti. Gurbetçi çiftin, 1 gün önce Fransa'dan memleketleri Elbistan'a geldiği öğrenildi.

Olay, Pınarbaşı Mahallesi Tunç Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Fransa'da yaşayan ve ilçeye bağlı Kangal Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Mahmut ile eşi Rabia Karabay (47), bir gün önce Elbistan'daki evlerine döndü. En son akşam saatlerinde görüştükleri Karabay çiftine ulaşamayan yakınları, evi kontrol etmek istedi. Eve gelen yakınları, içeri girdiklerinde ise Mahmut ve Rabia Karabay'ı mutfakta hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde gurbetçi karı-kocanın hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin ölüm sebebinin karbonmoksit gazına bağlı olabileceği ihtimali üzerine doğal gaz arıza ekiplerine bilgi verildi. Ekipler, gaz dedektörü ile yaptıkları incelemede içeride yüksek miktarda karbonmonoksit gazı tespit etti. Karbonmonoksit gazının ise mutfaktaki kombinin bacasından sızdığı belirlendi.

Savcılık ve polis ekipleri, evdeki karbonomoksit seviyesinin düşürülmesinin akabinde inceleme yapabildi. Karabay çiftinin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Karbonmonoksit gazına maruz kalarak hayatlarını kaybettiği ihtimali üzerinde durulan Mahmut ve Rabia Karabay çiftinin kesin ölüm sebebi otopsinin ardından netlik kazanacak.

YORUMLAR
500
Karbonmonoksit gazından zehirlenen gurbetçi çift hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen gurbetçi çift hayatını kaybetti KAHRAMANMARAŞ - Karı koca evlerinde ölü bulundu KAHRAMANMARAŞ - Karı koca evlerinde ölü bulundu
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elbistan, Fransa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fransa'dan 1 gün önce gelen gurbetçi çiftin acı sonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:14 Karamollaoğlu, "6'lı masa ne zaman aday çıkaracak?" sorusunu yanıtladı: 2 gün içinde adayımızı açıklarız
23:22 Başörtüsüz yarışan ve günlerdir haber alınamayan İranlı sporcu, konuştu: Başörtümü yanlışlıkla düşürdüm
22:40 Ukrayna'yı işgal eden Rusya, Litvanya ve Letonya'dan sonra Estonya tarafından da "terörist devlet" ilan edildi
22:35 Koruma ordusuyla gezmesi gündem olmuştu! Şef Somer Sivrioğlu tepkiler karşısında ilk kez konuştu
22:17 Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük
21:33 Fransa'da hayat pahalılığını protesto eden halk sokaklara döküldü! Olaylarda 11 kişi gözaltına alındı
21:14 Rusya lideri Putin'in nükleer silah restine NATO'dan tehdit gibi cevap: Ciddi sonuçları olur
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 00:57:16. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa'dan 1 gün önce gelen gurbetçi çiftin acı sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement