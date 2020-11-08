Fransa'dan ABD'nin yeni Başkanı Biden'a tebrik mesajları - Son Dakika

ABD'de yapılan 59. başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'a Fransız liderlerden tebrik mesajları geldi.

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinin kazananı Demokrat aday Joe Biden olurken, dünya liderlerinden tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ABD'nin yeni Başkanı olan Biden'ı Twitter hesabından Fransızca ve İngilizce dilinde paylaştığı mesajla tebrik etti. Macron paylaşımında, "Amerikalılar Başkanlarını seçtiler. Tebrikler Joe Biden ve Kamala Harris. Bugün hedeflediklerimizi yapabilmek adına beraber yapacaklarımız çok" ifadelerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian da tebrik mesajında, "Büyük bir seferberlik sonucu Amerikan halkı tarafından seçilen Joe Biden ve Kamala Harris'i samimi şekilde tebrik ediyorum. Yeni bir transatlantik ilişki kurmak ve küresel sorunları aşmak için kuvvetlendirilmiş bir Avrupa ile beraber çalışacağız. Yeniden dengelenmiş bu ilişkide beraber yapacağımız çok şey var: Toplu güvenlik, terörizmle mücadele, kamu sağlığı, iklim, ticaret, dijital düzenlemeler. Değerlerimizi, çıkarlarımızı, ortak çözüm bulmayı, çok yönlülüğü savunacağız" dedi.

Fransız siyasetçiler arasında solcu lider Boyun Eğmeyen Fransa Partisi lideri Jean-Luc Melenchon ise mesajında, "Trump kaybetti. Bu güzel bir haber. Biden kazandı. Tekrar Paris İklim Anlaşmasını entegre edecek. Bu güzel bir nokta. Ama Amerikan Başkanı kim olursa olsun, Fransa ABD'den bağımsızlığını tekrar sağlamalı" ifadelerine yer verdi. - PARİS