Fransa'dan Afrika'ya 600 ek asker - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa'dan Afrika'ya 600 ek asker - Son Dakika Dünya

Fransa'dan Afrika'ya 600 ek asker

6 saat önce

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ülkesinin, radikal gruplarla mücadele için Afrika’nın Sahel bölgesine ilave 600 asker göndereceğini açıkladı.

Fransa'dan Afrika'ya 600 ek asker, System.String[]

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ülkesinin, radikal gruplarla mücadele için Afrika'nın Sahel bölgesine ilave 600 asker göndereceğini açıkladı.


Florence Parly yaptığı yazılı açıklamada, askerlerin önemli bir kısmının Mali, Burkina Faso ve Nijer'de konuşlandırılacağını duyurdu.

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Fransa, Afrika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:23 
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