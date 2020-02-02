Fransa'dan Afrika'ya 600 ek asker

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ülkesinin, radikal gruplarla mücadele için Afrika'nın Sahel bölgesine ilave 600 asker göndereceğini açıkladı.



Florence Parly yaptığı yazılı açıklamada, askerlerin önemli bir kısmının Mali, Burkina Faso ve Nijer'de konuşlandırılacağını duyurdu.