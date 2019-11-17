Son Dakika Haberleri: Fransa'dan aldığı cep telefonu, Okan Bayülgen'e pahalıya patladı!
Son Dakika Magazin Fransa'dan aldığı cep telefonu, Okan Bayülgen'e pahalıya patladı! - Son Dakika Magazin

Fransa'dan aldığı cep telefonu, Okan Bayülgen'e pahalıya patladı!

6 saat önce

Bayülgen'in yurtdışından aldığı telefonu Türkiye'de kullanabilmesi için 1500 lira vergi ve kayıt ücreti ödemesi gerekiyor.

Fransa'dan aldığı cep telefonu, Okan Bayülgen'e pahalıya patladı!, System.String[]

Bayülgen'in yurtdışından aldığı telefonu Türkiye'de kullanabilmesi için 1500 lira vergi ve kayıt ücreti ödemesi gerekiyor...

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:38 
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