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Fransa'dan aldığı cep telefonu, Okan Bayülgen'e pahalıya patladı!
6 saat önce
Bayülgen'in yurtdışından aldığı telefonu Türkiye'de kullanabilmesi için 1500 lira vergi ve kayıt ücreti ödemesi gerekiyor.
Bayülgen'in yurtdışından aldığı telefonu Türkiye'de kullanabilmesi için 1500 lira vergi ve kayıt ücreti ödemesi gerekiyor...
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:38
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