Fransa'dan Apple'a 1,1 milyar avro para cezası - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fransa'dan Apple'a 1,1 milyar avro para cezası - Son Dakika Ekonomi

Fransa'dan Apple'a 1,1 milyar avro para cezası

6 saat önce

Fransa Rekabet Kurumu, rekabet kurallarına aykırı davrandığı gerekçesiyle teknoloji devi Apple'a 1,1 milyar avro para cezası kesti.

Fransa'dan Apple'a 1,1 milyar avro para cezası, System.String[]

Fransa Rekabet Kurumu, rekabet kurallarına aykırı davrandığı gerekçesiyle teknoloji devi Apple'a 1,1 milyar avro para cezası kesti.


Fransa Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Apple'ın kendi dağıtım ağını kullanarak yasa dışı anlaşmalar yaptığı ve bağımsız dağıtıcıların da "ekonomik bağımlılıklarını" suistimal ettiği belirtildi.

Kurum, soruşturmanın sonucunda Apple'a 1,1 milyar avro para cezası verirken, Apple'a ait toptancı şirketler Tech Data'ya 63 milyon avro ve Ingram Micro'ya 76 milyon avro para cezası kesti.

Açıklamada, "Apple ve şirkete ait iki toptancı firma; birbirleriyle rekabet etmeme, diğer dağıtımcı şirketlerin de birbirleriyle rekabet edebilmelerini önleme konusunda anlaştılar. Böylelikle Apple ürünlerinin toptancı piyasasındaki konumu güçlendirildi." denildi.

Fransa, Apple, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:12 Kaynak: AA
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