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Fransa'dan Apple'a 'rekabet kurallarına uymadığı' gerekçesiyle 1.1 milyar euroluk rekor ceza
6 saat önce
Fransa'dan Apple'a 'rekabet kurallarına uymadığı' gerekçesiyle 1.1 milyar euroluk rekor ceza. Fransa Rekabet Kurumu, Tech Date ve Ingram'a ise "indirimlerin önüne geçilmesine aracı oldukları" için 76.1 milyon ve 63 milyon euro ceza kesti.
Fransa, ABD'li teknoloji devi Apple'a ülkedeki bağımsız satıcıları engelleyen tedarikçi firmalarla yaptığı "rekabet kurallarına uymayan" anlaşmalar nedeniyle 1.1 milyar Euro rekor ceza kesti.
Apple ile söz konusu anlaşmaları yapan iki büyük toptan satış şirketi Tech Date ve Ingram'a ise "indirimlerin önüne geçilmesine aracı oldukları" için 76.1 milyon ve 63 milyon euro para cezalarına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:19
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