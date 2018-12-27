Son Dakika Haberleri: Fransa'dan Biber Gazı Silahı Siparişi

Fransa'dan Biber Gazı Silahı Siparişi

44 dakika önce

Fransa İçişleri Bakanlığının, protestoculara karşı kullanılması için biber gazı silahı sipariş ettiği belirtildi.

Fransa'dan Biber Gazı Silahı Siparişi, System.String[]
Fransa İçişleri Bakanlığının, protestoculara karşı kullanılması için biber gazı silahı sipariş ettiği belirtildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, İçişleri Bakanlığının, polis ve jandarmanın göstericilere karşı kullanması amacıyla 23 Aralık'ta çeşitli modellerde bin 730 biber gazı silahı sipariş ettiği ortaya çıktı.

Haberlerde, polisin bu silahları 2016'dan bu yana kullandığı bilgisi de paylaşıldı.

Çok sayıda siyasetçi ve insan hakları savunucusu, polisin kullandığı biber gazı silahlarının sarı yeleklilerin eylemlerinde birçok göstericinin yaralanmasına neden olduğu için tepki göstermişti.

Fransa Ombudsmanı Jacques Toubon, daha önce yaptığı açıklamada, polisin bu silahları kullanmaması gerektiğini belirtmişti.

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline dönüştü.

Gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi yaralandı, 4 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:41 Kaynak: AA

Aralık, Fransa, Güncel
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