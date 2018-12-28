Fransa'dan biber gazı silahı siparişi
17 dakika önce
Fransa İçişleri Bakanlığının, protestoculara karşı kullanılması için biber gazı silahı sipariş ettiği belirtildi.
Fransa
İçişleri Bakanlığının, protestoculara karşı kullanılması için biber gazı silahı sipariş ettiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:10
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