Son Dakika Haberleri: Fransa'dan biber gazı silahı siparişi

Fransa'dan biber gazı silahı siparişi

17 dakika önce

Fransa İçişleri Bakanlığının, protestoculara karşı kullanılması için biber gazı silahı sipariş ettiği belirtildi.

Fransa'dan biber gazı silahı siparişi, System.String[]
Fransa İçişleri Bakanlığının, protestoculara karşı kullanılması için biber gazı silahı sipariş ettiği belirtildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:10 

Fransa, Ekonomi
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