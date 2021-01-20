Fransa'dan Biden'e tebrik - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'i tebrik ederek, "Amerika halkı için bu en önemli günde en iyi dileklerimi sunuyorum" dedi.

ABD'nin 46'ıncı başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e dünya liderlerinden tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Biden ve ABD Başkan Yardımcısı Harris'in yemin edip görevine başlamasının ardından tebrik etti. Macron, "Amerika halkı için bu en önemli günde en iyi dileklerimi sunuyorum. Biz beraberiz. Zamanımızın zorluklarıyla yüzleşmek için daha güçlü olacağız. Geleceğimizi inşa etmek için daha güçlü olacağız. Gezegenimizi korumak için daha güçlü olacağız. Paris Anlaşmasına tekrar hoş geldiniz" dedi.

(İHA)