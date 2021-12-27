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Fransa'dan bisikletle yola çıkan 65 yaşındaki fotoğrafçı Seydişehir'de mola verdi - Son Dakika

Fransa'dan bisikletle yola çıkan 65 yaşındaki fotoğrafçı Seydişehir'de mola verdi

27.12.2021 15:59
Fransa'dan bisikletle yola çıkan 65 yaşındaki fotoğrafçı Seydişehir'de mola verdi

Bisikletiyle Fransa'dan dünya turuna çıkan Alman fotografçı Jean Claude Vallet (65), 7 bin kilometre pedal çevirerek Seydişehir'e geldi.

Bisikletiyle Fransa'dan dünya turuna çıkan Alman fotografçı Jean Claude Vallet (65), 7 bin kilometre pedal çevirerek Seydişehir'e geldi.

Seydişehir Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği tarafından misafir edilen Jean Claude Vallet, gazetecilere yaptığı açıklamada, bedeninin 65 yaşında olduğunu ama ruhunun kaç yaşında olduğunu bilmediğini söyledi.

Fransa'dan başladığı yolculuğuna 10 ülke aşarak devam ettiğini anlatan Vallet, " Almanya, Slovakya, Sırbistan, Bulgaristan, Balkan ülkelerini geçerek Çanakkale'ye giriş yaptım. Çanakkale, İzmir, Antalya üzerinden, Alacabel'den Seydişehir'e geldim. Seydişehir Bisiklet ve Doğa Sporları Derneğinin misafiri oldum." diye konuştu.

Türklerin çok misafirperver olduğunu ve kendisine çok iyi davranıldığını belirten Vallet, şunları kaydetti:

"43 yıldır bisiklete biniyorum. Bisikletle 127 ülke gezdim. Ülkelerin bazılarına bir kez değil, birçok kez gittim. Peru'ya 8 kez gittim. Türkiye'ye 3. gelişim. Ölmeden önce tüm ülkeleri gezmek istiyorum. Her ülke benim için ayrı bir hayat. Tur esnasında gittiğim rota üzerinde ülkelerde tanıştığım insanları ve tanıdığım kültürleri de kendime ait sosyal medya hesabımda paylaşıyorum. Türkiye'yi bisikletle turlarken gördüğüm güzellikler ve manzaraya hayran kaldım. Gezip gördüğüm kadarıyla Türkiye çok güzel bir ülke, insanları da çok misafirperver."

Seydişehir Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Ali Öz ise Alman fotoğraf sanatçısı Jean Claude Vallet'i Seydişehir'de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öz, "Fransa'dan bisikletiyle yola çıkan ve birçok ülkeyi geçerek bu soğukta 1825 rakımlı ve 1,5 metre kar kalınlığı olan Alacabel'i geçerek Seydişehir'e gelen Jean Claude Vallet her koşulda bisiklet sporu yapan birisi. Kendisini azminden dolayı kutluyorum. Kendisine 'İlçemize hoş geldin' diyoruz. Allah ayaklarına güç versin, pedalına taş değdirmesin." dedi.

Fransa'dan bisikletle yola çıkan 65 yaşındaki fotoğrafçı Seydişehir'de mola verdi
Fransa'dan bisikletle yola çıkan 65 yaşındaki fotoğrafçı Seydişehir'de mola verdi

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Togo Cumhuriyeti, Bisiklet, Fransa, Jean, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'dan bisikletle yola çıkan 65 yaşındaki fotoğrafçı Seydişehir'de mola verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'dan bisikletle yola çıkan 65 yaşındaki fotoğrafçı Seydişehir'de mola verdi - Son Dakika
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