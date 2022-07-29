Kurbağa ve yılan gibi iki istilacı tür, dünyayı 16.3 milyar dolar zarara uğrattı

Kaynak: AA

Yozgat, Fransa, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fransa vatandaşı, Yozgat'ta Müslüman oldu - Son Dakika

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