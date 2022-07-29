Fransa vatandaşı, Yozgat'ta Müslüman oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa vatandaşı, Yozgat'ta Müslüman oldu

29.07.2022 18:21
Fransa vatandaşı, Yozgat'ta Müslüman oldu

Fransa'dan boşandığı eşinin ailesiyle Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Belekçehan beldesine gelen Fransız Jennifer Muş, Müslüman oldu.

Fransa'dan boşandığı eşinin ailesiyle Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Belekçehan beldesine gelen Fransız Jennifer Muş, Müslüman oldu.

Akdağmadeni Müftülüğüne Müslüman olacağını bildiren 33 yaşındaki 2 çocuk annesi Jennifer Muş için Belekçehan Belediyesi Salonu'nda ihtida merasimi düzenlendi.

İslam diniyle ilgili Akdağmadeni Müftülüğü Şube Müdürü Sebahattin Topaç'tan bilgi alan Jennifer, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

"Elif" ismini alan Muş'a, Belediye Başkanı Şahin Arısoy ve Sebahattin Topaç, Kur'an-ı Kerim ile çeşitli hediyeler verdi.

Elif Muş'un eski kayınpederi İskender Muş, gazetecilere, Fransa'da yaşadıklarını belirterek, gelini Elif'in Müslüman olmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

YORUMLAR
500
Kurbağa ve yılan gibi iki istilacı tür, dünyayı 16.3 milyar dolar zarara uğrattı Kurbağa ve yılan gibi iki istilacı tür, dünyayı 16.3 milyar dolar zarara uğrattı Yağlık ayçiçeğinde yüksek rekolte bekleniyor Yağlık ayçiçeğinde yüksek rekolte bekleniyor
Kaynak: AA

Yozgat, Fransa, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa vatandaşı, Yozgat'ta Müslüman oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
17:14 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur resmen açıkladı: Seferovic kalitesinde bir forvet daha alacağız
16:44 Enflasyon rekor kırdı! Avro Bölgesi'nde 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı
16:43 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın otele sıçramıştı! Alevler kontrol altına alındı
16:38 Beşiktaş yönetimi teknik direktör Valerien Ismael'e destek çıktı
16:22 Marmaris'te korkutan orman yangını! Yükselen alevler kontrol altına alındı
16:17 Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Alioski Fenerbahçe yolunda! Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi...
16:15 Şarkıcı Latif Doğan'ın hayatını kaybeden annesi Ayşe Doğan bugün toprağa verildi!
16:13 Sosyal medya fenomeni Jahrein'den kadın takipçisine ahlaksız sözler: O fındık memeler büyütülecek, fotoğraflarına bakarken midem bulandı
16:06 Çöp evde baygın bulunan Muhammet'in annesi, çocuğun babası olduğunu iddia eden adamı yalanladı: Biz 2012'de boşandık, çocuk 2013 doğumlu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 18:21:31. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa vatandaşı, Yozgat'ta Müslüman oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement