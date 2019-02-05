Fransa'dan Çad'ın Libya Sınırına Hava Operasyonu
1 saat önce
Fransa savaş uçaklarının, Libya'nın güneyinden Çad'a hareket eden 40 araçtan oluşan silahlı konvoyu vurduğu bildirildi.
Fransa
savaş uçaklarının, Libya
'nın güneyinden Çad
'a hareket eden 40 araçtan oluşan silahlı konvoyu vurduğu bildirildi.
Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransız savaş uçakları Libya'nın güneyinden, Çad'ın iç bölgelerine doğru silahlı kişileri taşıyan 40 araçlı konvoyu dün "Çad makamlarının talebi doğrultusunda" vurdu.
Savunma Bakanlığı açıklamasında, hedef alınan grubun kimliğine ilişkin bilgiye yer verilmedi.
Libya'nın güneyinde son günlerde Çad uyruklu silahlı muhalif grupların faaliyetlerini artığı belirtiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:56 Kaynak: AA
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