Son Dakika Haberleri: Fransa'dan Çad'ın Libya Sınırına Hava Operasyonu

Fransa'dan Çad'ın Libya Sınırına Hava Operasyonu

1 saat önce

Fransa savaş uçaklarının, Libya'nın güneyinden Çad'a hareket eden silahlı konvoyu yeniden vurduğu bildirildi.

Fransa'dan Çad'ın Libya Sınırına Hava Operasyonu, System.String[]
Fransa savaş uçaklarının, Libya'nın güneyinden Çad'a hareket eden silahlı konvoyu yeniden vurduğu bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransız savaş uçaklarının Libya'nın güneyinden Çad'ın iç bölgelerine doğru silahlı kişileri taşıyan 50 kadar araçtan oluşan konvoyu 3 gün önce vurduğu hatırlatılarak, Çad ile dün ve bugün konvoya yeni hava operasyonları gerçekleştirdikleri belirtildi.

Hava operasyonları sayesinde silahlı kişileri taşıyan 20 araçlık konvoyun etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, operasyonun "Çad makamlarının talebi doğrultusunda" orantılı bir şekilde yapıldığı ifade edildi.

Libya'nın güneyinde son günlerde Çad uyruklu silahlı muhalif grupların faaliyetlerinin arttığı belirtiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:13 Kaynak: AA

Fransa, Libya, Çad, Güncel
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