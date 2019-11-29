Son Dakika Haberleri: Fransa'dan Çin'e çağrı: Toplama kamplarındaki Uygurlara yönelik keyfi gözaltılara son verilmeli
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Fransa'dan Çin'e çağrı: Toplama kamplarındaki Uygurlara yönelik keyfi gözaltılara son verilmeli

6 saat önce

Fransa Çin'den Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında Uygurlara yönelik keyfi gözaltılarına son vermesi çağrısında bulundu

Fransa'dan Çin'e çağrı: Toplama kamplarındaki Uygurlara yönelik keyfi gözaltılara son verilmeli, System.String[]

Fransa Çin'e Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında Uygurlara yönelik keyfi gözaltılara son vermesi çağrısında bulundu.


Fransa Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda konuşan Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, Çinli yetkilileri kamplardaki 'kitlesel ve keyfi gözaltılara' son vermeye davet etti. Le Drian ayrıca Çin'den toplama kamplarını kapatıp Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ve uzmanları oradaki durumun tespiti için ülkeye davet etmesini istedi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Türkistan, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:41 
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