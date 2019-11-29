Fransa'dan Çin'e çağrı: Toplama kamplarındaki Uygurlara yönelik keyfi gözaltılara son verilmeli

Fransa Çin'e Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında Uygurlara yönelik keyfi gözaltılara son vermesi çağrısında bulundu.



Fransa Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda konuşan Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, Çinli yetkilileri kamplardaki 'kitlesel ve keyfi gözaltılara' son vermeye davet etti. Le Drian ayrıca Çin'den toplama kamplarını kapatıp Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ve uzmanları oradaki durumun tespiti için ülkeye davet etmesini istedi.