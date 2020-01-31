Fransa'dan 'dünyada ilk' çevreci yasa: Satılmayan ürünlerin imhası yasaklanıyor

Fransa'da kıyafet, elektronik eşya, hijyen ve bakım malzemeleri gibi gıda dışındaki ürünlerin imha edilmesini yasaklama hakkındaki yasa teklifi Meclis'in ardından Senato'da da onaylanarak yürürlüğe girdi.



Dünyada bir ilk olan yasa 2018 yılının Noel kutlamaları sırasında internet alış veriş sitesi Amazon'un satılmayan milyonlarca yeni ürünü imha ettiğinin ortaya çıkması ile gündeme gelmişti. Bunun ardından Fransa'da ekolojiden sorumlu politikacı Brune Poirson, bu tarz israfların önüne geçmek için bir yasa hazırlayacaklarını duyurmuştu.