Fransa'dan 'dünyada ilk' çevreci yasa: Satılmayan ürünlerin imhası yasaklanıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa'dan 'dünyada ilk' çevreci yasa: Satılmayan ürünlerin imhası yasaklanıyor - Son Dakika Dünya

Fransa'dan 'dünyada ilk' çevreci yasa: Satılmayan ürünlerin imhası yasaklanıyor

6 saat önce

Fransa Başbakanı Edouard Philippe israf karşıtı yeni çevreci yasayı duyurdu. 'Dünyada bir ilk' olarak nitelendirilen yeni yasaya göre kıyafet, elektronik eşya gibi gıda dışındaki satılmayan ürünlerin imhası yasaklanacak

Fransa'dan 'dünyada ilk' çevreci yasa: Satılmayan ürünlerin imhası yasaklanıyor, System.String[]

Fransa'da kıyafet, elektronik eşya, hijyen ve bakım malzemeleri gibi gıda dışındaki ürünlerin imha edilmesini yasaklama hakkındaki yasa teklifi Meclis'in ardından Senato'da da onaylanarak yürürlüğe girdi.


Dünyada bir ilk olan yasa 2018 yılının Noel kutlamaları sırasında internet alış veriş sitesi Amazon'un satılmayan milyonlarca yeni ürünü imha ettiğinin ortaya çıkması ile gündeme gelmişti. Bunun ardından Fransa'da ekolojiden sorumlu politikacı Brune Poirson, bu tarz israfların önüne geçmek için bir yasa hazırlayacaklarını duyurmuştu.

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Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:22 
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