Fransa'dan Erdoğan-Macron görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Fransa'dan Erdoğan-Macron görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde diyaloğa sürekli hazır olduğunu ve Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında sağlam bir ilişkiye önem verdiğini belirtti.

Fransa'dan Erdoğan-Macron görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde diyaloğa sürekli hazır olduğunu ve Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında sağlam bir ilişkiye önem verdiğini belirtti.

Elysee Sarayı'ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılan telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Bir saatten fazla süren görüşmede Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye konularının ele alındığı bildirilen açıklamada, Macron'un Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin başlayacak olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada, Macron'un bu görüşmelerin iyi niyetle ve tansiyonu düşürme endişesiyle yapılmasını istediği aktarıldı.

Macron'un Türkiye ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında da buna benzer bir diyaloğun oluşması çağrısında bulunduğu dile getirilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı Macron, diyaloğa sürekli hazır olduğunu ve Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında sağlam bir ilişkiye önem verdiğini hatırlattı. Bu açık ve her birinin çıkarlarına saygı gösteren temele dayanması gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Macron, Türkiye'yi AB ülkelerin egemenliklerine ve uluslararası hukuka saygı göstermeye, tansiyon yaratacak tek taraflı yeni eylemden kaçınmaya ve Akdeniz'de belirsizlik olmadan barış ve iş birliği alanın inşasına yönelik adım atmaya çağırdı." denildi.

İki liderin bu konulardaki diyaloğu cumhurbaşkanı ve bakanlar düzeyinde sürdürmeye karar verdiği belirtildi.

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Fransa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 00:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Fransa'dan Erdoğan-Macron görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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