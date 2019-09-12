Son Dakika Haberleri: Fransa'dan Facebook'un kripto parası Libra'ya veto
Son Dakika Ekonomi Haber

Fransa'dan Facebook'un kripto parası Libra'ya veto

1 saat önce

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Facebook'un kripto para birimi Libra'nın hükümetlerin parasal egemenliğini tehlikeye atabileceğini belirterek, Libra'nın kullanımının Avrupa'da engelleneceğini kaydetti.

Fransa'dan Facebook'un kripto parası Libra'ya veto, System.String[]

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Facebook'un kripto para birimi Libra'nın hükümetlerin parasal egemenliğini tehlikeye atabileceğini belirterek, Libra'nın kullanımının Avrupa'da engelleneceğini kaydetti.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Paris'te düzenlenen Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) konferansında yaptığı konuşmada, Facebook'un kripto para birimi Libra'nın ülkelerin parasal egemenliğini riske atabileceğini belirterek, bu şartlar altında Libra'nın Avrupa topraklarında gelişmesine müsaade edemeyeceklerini belirtti.

"Finansal aksamalara sebebiyet verebilir"

Le Maire, Libra'nın milyarlarca kullanıcıya sahip olması durumunda sistematik riskler doğurabileceğini, para biriminin işleyişinde ve rezervlerin yönetiminde meydana gelebilecek sorunların önemli finansal aksamalara sebebiyet verebileceğini ifade etti.

Libra hakkındaki tüm kaygıların ciddi düzeyde olduğunu ve bu nedenle Libra'nın faaliyetlerine Avrupa'da izin verilemeyeceğini belirten Le Maire, paranın özelleştirilmesinin kötüye kullanıma sebebiyet verebileceğini, bu durumun tüketiciler ve şirketler açısından da risk teşkil ettiğini aktardı.

Öte yandan, Fransa Ulusal Meclisi, temmuz ayında, Google, Apple, Facebook, Amazon gibi internet devlerinin ülkede elde ettiği gelir üzerinden vergilendirilmesini öngören yasa tasarısını onaylamıştı.

Facebook, dijital para birimi Libra'yı 2020'de kullanıma sunmayı planlıyor.

Facebook, Avrupa, Fransa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şenol Güneş milli maç sonrası kendisine tahsis edilen özel aracı reddetti
Arda Turan'ın aldığı hapis cezası Avrupa'da gündem oldu Atletico Madrid, Vedat Muriqi'nin peşine düştü! Fransa'da yargılanan Suudi Prenses Bint Salman'a 10 ay hapis cezası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 17:07:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa'dan Facebook'un kripto parası Libra'ya veto
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]