Son Dakika Haberleri: Fransa'dan Facebook'un kripto parası Libra'ya veto
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Fransa'dan Facebook'un kripto parası Libra'ya veto

2 saat önce

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Facebook'un kripto para birimi Libra'nın hükümetlerin parasal egemenliğini tehlikeye atabileceğini belirterek, Libra'nın kullanımının Avrupa'da engelleneceğini kaydetti.

Fransa'dan Facebook'un kripto parası Libra'ya veto, System.String[]

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Facebook'un kripto para birimi Libra'nın hükümetlerin parasal egemenliğini tehlikeye atabileceğini belirterek, Libra'nın kullanımının Avrupa'da engelleneceğini kaydetti.

Facebook, Avrupa, Fransa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:40 
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