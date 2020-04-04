Fransa'dan gelen 143 kişi Kırıkkale'deki yurda yerleştirildi - Son Dakika

Fransa'dan Kırıkkale'ye gelen biri çocuk 143 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelen 143 Türk vatandaşı, polis eşliğinde 7 otobüsle Kırıkkale'ye getirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen vatandaşlar, ateş ölçümleri yapıldıktan sonra yurtta tek kişilik olarak hazırlanan odalara yerleştirildi.

Polis ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı, AFAD görevlileri de otobüsleri dezenfekte etti.

Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçlarının Kırıkkale Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki görevli psikolog ve sosyologlar da destek sağlayacak.