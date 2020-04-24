Fransa'dan gelen 161 Türk vatandaşı Yalova'da karantinaya alındı - Son Dakika

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Fransa'dan gelen 161 Türk vatandaşı Yalova'da karantinaya alındı
6 saat önce
FRANSA'dan Türkiye'ye gelen 161 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık kontrollerinin ardından 14 gün karantinada kalacakları Yalova'daki KYK yurduna getirildi.
FRANSA'dan Türkiye'ye gelen 161 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık kontrollerinin ardından 14 gün karantinada kalacakları Yalova'daki KYK yurduna getirildi.
Yurt dışında 59 ülkede bulunan 25 bin dolayındaki Türk vatandaşının Ramazan ayını ve bayramı ülkelerinde geçirmeleri amacıyla başlatılan tahliye çalışmaları devam ediyor. Bu amaçla Fransa'dan getirilen 161 Türk vatandaşı sağlık kontrolle yapıldıktan sonra polis ve AFAD görevlileri eskortluğunda Yalova'ya getirildi. Türk vatandaşları burada ateş ölçerlerle bir kez daha tek tek kontrolden geçirildikten sonra Yalova Termal Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.Yurtta 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak vatandaşlara Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görevli sosyolog ve psikologlar da destek sunacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 01:21 Kaynak: DHA
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