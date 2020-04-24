Fransa'dan gelen 161 Türk vatandaşı Yalova'da karantinaya alındı - Son Dakika

Fransa'dan gelen 161 Türk vatandaşı Yalova'da karantinaya alındı

Fransa'dan Türkiye'ye gelen 161 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Yalova'daki yurdunda 14 günlük karantinaya alındı.

Dünya genelinde etkili olan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yurt dışında yaşayan vatandaşların ülkeye dönüşü devam ediyor. Yurt dışından gelen vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında boşaltılan öğrenci yurtlarında karantina altına alınıyor. Önlemler kapsamında gece saatlerinde Fransa'dan getirilen 161 Türk vatandaşı Yalova'ya getirilerek karantina yurdu yapılan Yalova Termal Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında yurtlara yerleştirilen 161 Türk vatandaşı tek tek sağlık kontrolünden geçirildi.

Burada 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak 161 Türk vatandaşına Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görevli sosyolog ve psikologlar da destek sunacak.