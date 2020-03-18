Son Dakika › Güncel › Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasına soruşturma - Son Dakika
Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasına soruşturma
1 saat önce
İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması"yla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:38 Kaynak: AA
İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, " Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması"yla ilgili soruşturma başlattı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Başsavcılık, Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasının ardından harekete geçti.
Başsavcılık, "karantina tedbirlerine aykırı davranılması" suçundan soruşturma başlattı.
Son Dakika Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı İki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı