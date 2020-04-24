Fransa'dan getirilen 179 Türk vatandaşı, Afyonkarahisar'da karantinaya alındı - Son Dakika

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Fransa'dan getirilen 179 Türk vatandaşı, Afyonkarahisar'da karantinaya alındı
6 saat önce
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, Fransa'da yaşayan 179 Türk vatandaşı yurda getirilerek Afyonkarahisar'da karantinaya alındı.
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, Fransa'da yaşayan 179 Türk vatandaşı yurda getirilerek Afyonkarahisar'da karantinaya alındı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi sürüyor. Bu kapsamda Fransa'da yaşayan 179 Türk vatandaşı uçakla Türkiye'ye getirildi. Saat 22.30'da Zafer Havalimanı'na gelen uçakta bulunan ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu kafile, 8 otobüsten oluşan konvoy ile Afyonkarahisar'a getirildi. Afyonkarahisar'da bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Bacım Sultan Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar tüm özel ihtiyaçları ve kişisel bakım ürünlerinin de yer aldığı temel malzemelerin temin edildiği odalara yerleştirildi.Kafile otobüsten indirilerek yurda alındığı anlarda ekipler sosyal mesafe konusunda vatandaşları sık sık ikaz ederek tedbiri elden bırakmadı. 179 kişilik kafile, 14 günlük karantina sürecini sorunsuz şekilde atlattıktan sonra memleketlerine gönderilecek.
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 02:49 Kaynak: DHA
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