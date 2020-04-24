Fransa?dan getirilen 181 vatandaş, yurda yerleştirildi - Son Dakika

Fransa?dan getirilen 181 vatandaş, yurda yerleştirildi

FRANSA'dan uçakla Kütahya'ya getirilen 181 vatandaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurduna yerleştirildi.

FRANSA'dan uçakla Kütahya'ya getirilen 181 vatandaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurduna yerleştirildi. Fransa'dan getirilen 181 vatandaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında gece Türk Hava Yollarına ait uçakla Kütahya'ya getirildi. Zafer Havalimanı'na inen uçaktaki vatandaşlar, sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından kafile, polisin yanı sıra AFAD ekipleri eşliğinde pasaport kontrolünden geçtikten sonra otobüslere bindirilerek, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliye Çelebi Yerleşkesi'ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Yesevi ve Dumlupınar öğrenci yurtlarına yerleştirildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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