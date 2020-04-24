Fransa'dan getirilen 317 kişi Bartın'da 14 günlük karantinaya alınd - Son Dakika

Fransa'dan getirilen 317 kişi Bartın'da 14 günlük karantinaya alındı

BARTIN - Fransa'dan getirilen 317 kişi 14 günlük karantina süresi için Bartın'da bulunan öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası Dışişleri Bakanlığı tarafından başlatılan tahliye çalışmaları kapsamında Fransa'dan getirilen 317 kişi Bartın'da yurda yerleştirildi. Koronavirüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında 15 otobüsle Ankara'dan Bartın'a getirilen vatandaşlar, yapılan sağlık kontrollerinin ardından Hacı İbrahim Paşa Kız Öğrenci Yurdundaki odalarına alındı. Karantina işleminin yapıldığı süreçte jandarma, polis ve sağlık ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. 317 kişi yurda girişleri öncesi sağlık kontrolünden geçirilirken, yanlarında getirdikleri eşyalarda dezenfekte edildi.