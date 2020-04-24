Fransa'dan getirilen 317 Türk vatandaşı, Bartın'da yurda yerleştirildi - Son Dakika

FRANSA'dan getirilen 317 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alınacakları Bartın'daki yurda yerleştirildi.

Fransa'dan uçakla Ankara'ya getirilen 317 Türk vatandaşı, yapılan sağlık taramalarının ardından 15 otobüsle Bartın'a getirildi. 317 kişi Bartın'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Hacı İbrahim Paşa Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Otobüslerden inen vatandaşların valizleri tek tek dezenfekte yapılarak, yurda sırayla alındı. Yurda yerleştirilen kişiler koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca karantinada tutulacak.