Fransa'dan Google'a 150 milyon euro para cezası

Fransa Rekabet Kurumu, arama motorlarında reklamcılara yönelik rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle internet devi Google'a 150 milyon euro para cezası kesti.



Google'un piyasadaki baskın konumunu kötüye kullandığını belirten kurum, Amerikalı şirkete kestiği ilk ceza ile birlikte kendisinden "Google Ads reklam platformunun çalışma koşulları ve reklam verenlerin hesaplarını askıya alma prosedürleri" hakkında daha açıklayıcı bilgilendirme yapmasını istedi. Kurum bunun için de internet devine iki ay süre tanıdı.