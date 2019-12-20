Fransa'dan Google'a 150 milyon euro para cezası - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa'dan Google'a 150 milyon euro para cezası - Son Dakika Dünya

Fransa'dan Google'a 150 milyon euro para cezası

6 saat önce

Fransa Rekabet Kurumu, arama motorlarında reklamcılara yönelik rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle internet devi Google'a 150 milyon euro para cezası kesti

Fransa'dan Google'a 150 milyon euro para cezası, System.String[]

Fransa Rekabet Kurumu, arama motorlarında reklamcılara yönelik rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle internet devi Google'a 150 milyon euro para cezası kesti.


Google'un piyasadaki baskın konumunu kötüye kullandığını belirten kurum, Amerikalı şirkete kestiği ilk ceza ile birlikte kendisinden "Google Ads reklam platformunun çalışma koşulları ve reklam verenlerin hesaplarını askıya alma prosedürleri" hakkında daha açıklayıcı bilgilendirme yapmasını istedi. Kurum bunun için de internet devine iki ay süre tanıdı.

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Fransa, Google, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:48 
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