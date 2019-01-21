Son Dakika Haberleri: Fransa'dan Google'e 50 milyon euroluk ceza

Fransa'dan Google'e 50 milyon euroluk ceza

1 saat önce

Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL), kullanıcıların kişisel verilerinin kullanımı hakkında yeterince açık şekilde bilgilendirmediği gerekçesiyle internet devi Google'e 50 milyon euro ceza kesti.

Fransa'dan Google'e 50 milyon euroluk ceza, System.String[]
Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL), kullanıcıların kişisel verilerinin kullanımı hakkında yeterince açık şekilde bilgilendirmediği gerekçesiyle internet devi Google'e 50 milyon euro ceza kesti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:20 

Fransa, Google, Ekonomi
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