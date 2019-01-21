Fransa'dan Google'e 50 milyon euroluk ceza
1 saat önce
Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL), kullanıcıların kişisel verilerinin kullanımı hakkında yeterince açık şekilde bilgilendirmediği gerekçesiyle internet devi Google'e 50 milyon euro ceza kesti.
Fransa
Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL), kullanıcıların kişisel verilerinin kullanımı hakkında yeterince açık şekilde bilgilendirmediği gerekçesiyle internet devi Google
'e 50 milyon euro ceza kesti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:20
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