Fransa'dan Güneş Enerjili Aracıyla Türkiye'ye Gelen Faslı Jacob Karhu Kırklareli'nde Mola Verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa'dan Güneş Enerjili Aracıyla Türkiye'ye Gelen Faslı Jacob Karhu Kırklareli'nde Mola Verdi

24.06.2023 11:42

Fransa'nın Paris şehrinden kendi yaptığı güneş enerjili aracıyla yola çıkarak binlerce kilometre yol kat eden Fas asıllı Jacob Karhu, İstanbul'da gezdikten sonra geri dönüş yolunda Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Sergen köyünde mola verdi. Aracı tamamen güneş enerjisiyle çalışan Karhu, iklim değişikliğine dikkat çekmek ve çevreci araçların önemini göstermek amacıyla yaptığı seyahatle Türk halkına teşekkür etti.

- Fransa'dan bu araçla geldi: Yolda onu görenler şoke oluyor

Güneş enerjili aracıyla Fransa'dan Türkiye'ye geldi

-

KIRKLARELİ - Fransa'nın Paris şehrinden kendi yaptığı güneş enerjili aracıyla yola çıkarak binlerce kilometre yol kat eden ve İstanbul'a gelen Fas asıllı 29 yaşındaki Jacob Karhu, geri dönüş yolunda Kırklareli'de mola verdi.

Fransa'nın Paris şehrinde yaşayan Fas asıllı Jacob Karhu, kendi yapımı olan ve tamamen güneş enerjisiyle çalışan ilginç aracıyla binlerce kilometre yolu aşarak İstanbul'a geldi. İstanbul'da bir süre gezen Karhu, geri dönüş yolunda Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Sergen köyünde mola verdi. Paris Üniversitesi İklim ve Çevre Bilimleri alanında Çevre ve İklim Değişikliği üzerine doktora eğitime devam eden Karhu, iklim değişikliğine dikkat çekmek ve çevreci araçların önemini göstermek amacıyla tamamen kendi yapımı olan, güneş enerji panelleriyle enerjisini güneşten alan aracıyla Paris'ten yola çıkarak İstanbul'a geldi. Panellerin yetersiz kaldığı durumda pedallarını kullandığı aracıyla seyahat eden Karhu, İstanbul'a hayran kaldığını belirterek misafirperverlikleri için Türk halkına teşekkür etti.

Geri dönüş yolunda Kırklareli'nde mola veren Karhu, "Aracımla 1 ay önce Paris'ten yola çıktım. Aracım enerjisini tamamen güneşten alıyor. Üzerindeki güneş panelleri ile elektrik üreterek araca güç veriyor. Aracımla Avrupa'nın güneyini kat ederek İstanbul'a geldim. Şimdi aracımla tekrar Fransa'ya dönüyorum" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Kırklareli, İstanbul, Fransa, Paris, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Fransa'dan Güneş Enerjili Aracıyla Türkiye'ye Gelen Faslı Jacob Karhu Kırklareli'nde Mola Verdi - Son Dakika


Son Dakika
14:30 İsyanı bastırmaya çalışan Rus ordusu, Wagner'in konvoyunu ve bir kentteki yakıt deposunu hedef aldı! İşte o görüntüler
14:25 Son Dakika: İsyanı bastırmaya çalışan Rus ordusu, yakıt deposunu ve Wagner'in konvoyunu vurdu! Bölgeden sıcak görüntüler
14:17 Fenerbahçe'de yeni hoca kim olacak? Gözler o iki isme çevrildi
14:13 Yeni hoca kim olacak? Fenerbahçe'der gözler o iki isme çevrildi
13:55 Herkes merak ediyor! Putin'in aşçısıyken isyancıların başı olan Wagner lideri Prigojin kimdir?
13:50 Dünya onu konuşuyor! Putin'in aşçısıyken isyancıların başı olan Wagner lideri Prigojin kimdir?
13:47 Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili ailesinden açıklama: Çok güzel haberler almaya başladık
13:44 Ailesi paylaştı! Entübe edilen Özkan Uğur'un sağlık durumunda yeni gelişme
13:37 Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'daki isyanı yorumladı: Zayıflıkları ortada
13:33 Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'daki isyan hakkında konuştu: Zayıflıkları ortada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2023 15:05:12. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa'dan Güneş Enerjili Aracıyla Türkiye'ye Gelen Faslı Jacob Karhu Kırklareli'nde Mola Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement