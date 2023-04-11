Fransa'dan Hollanda'ya 23 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret - Son Dakika
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Fransa'dan Hollanda'ya 23 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret

11.04.2023 15:24
Fransa'dan Hollanda'ya 23 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hollanda Kralı Willem-Alexander'in davetlisi olarak Hollanda'ya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hollanda Kralı Willem-Alexander'in davetlisi olarak Hollanda'ya geldi. Bu, Fransa'dan Hollanda'ya 23 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve eşi Brigitte Macron, Amserdam'da, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve Kraliçe Maxima tarafından karşılandı.

Bu, Fransa'nın, eski Cumhurbaşkanı Jacque Chirac ve eşi Bernadette Chirac tarafından 2000'de yapılan ziyaretten 23 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk resmi ziyaret oldu.

Kral Willem-Alexander, Macron ve eşinin bulunduğu makam aracını, Amsterdam Kraliyet Sarayı önündeki tören alanının girişinde karşıladıktan sonra, tören yerindeki muhafız alayı ve tören kıtasını beraber selamladı.

İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Amsterdam kanalına demirleyen Fransız donanma gemisinden 42 pare top atışı yapıldı.

Törenin ardından iki lider Amsterdam Dam Meydanı'nda, İkinci Dünya Savaşı kurbanları için yapılan Ulusal Anıt'a çelenk bıraktı.

AB Çip Yasası ve kuantum teknolojisi

Kraliyet Sarayı'ndan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Macron'un, öğleden sonra idari başkent Lahey'de, Avrupa'nın geleceğine ilişkin vizyonunu açıklayacağı belirtildi.

İki ülke heyetleri arasındaki görüşmelere bilim insanları, araştırmacılar ve şirket yöneticilerinin de eşlik edeceği aktarılan açıklamada, "Avrupa Çip Yasası" ve kuantum teknolojileri gibi konuların ele alınacağı kaydedildi.

Açıklamada, yarın Amsterdam'da iki ülke heyetleri arasında dış ilişkiler, savunma, ekonomi, enerji ve göç konularında temasların gerçekleşeceği ifade edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Fransa'dan Hollanda'ya 23 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret - Son Dakika
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